Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ласицкене оказалась сильнейшей с результатом 2,06 метра. Она обновила рекорд Бриллиантовой лиги, установленный в 2011 году россиянкой Анной Чичеровой (2,05). Второй стала полячка Камила Лицвинко (1,93), третьей — представительница Швеции Софи Ског (1,93).

Эта победа стала для чемпионки мира Ласицкене четвертой на четырех этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне.

Россиянка выступает на соревнования под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ласицкене получила право принимать участие в международных соревнованиях в апреле. 6 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе бессрочную дисквалификацию ВФЛА.