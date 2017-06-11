Российская прыгунья в высоту Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

Выступающая под нейтральным флагом российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) показала лучший результат сезона в мире в прыжке в высоту. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС.

На этапе Мирового вызова, проходящем в голландском городе Хенгело, спортсменка сумела взять высоту 2 метра 4 сантиметра и победила в соревновании. Второе место заняла украинка Оксана Окунева с результатом 1 метр 90 сантиметров, третьей стала немка Мари-Лоренс Юнгфляйш с аналогичным показателем.

28 мая Ласицкене одержала верх над соперницами на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). В своей лучшей попытке она преодолела отметку 2,03 метра.

Ласицкене входит в число российских спортсменов, допущенных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. В феврале 2017 года Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) лишили членства в IAAF из-за регулярных случаев употребления допинга отечественными спортсменами.

ВФЛА была дисквалифицирована в ноябре 2015 года. Из-за этого единственной российской легкоатлеткой, принимавшей участие в Олимпийских играх 2016, была Дарья Клишина.