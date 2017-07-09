Российская легкоатлетка Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка в воскресенье, 9 июля, взяла планку в два метра. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,97), третий результат показала шведка Эрика Кинси (1,94).Эта победа стала для Ласицкене 11-й подряд.

6 июля на этапе в Лозанне 24-летняя россиянка прыгнула на 2,06 метра, показав лучший результат сезона. Она обновила рекорд Бриллиантовой лиги, установленный в 2011 году россиянкой Анной Чичеровой (2,05).

Россиянка выступает на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ласицкене получила право принимать участие в международных соревнованиях в апреле. 6 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе бессрочную дисквалификацию ВФЛА.