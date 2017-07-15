Попавшихся на допинге спортсменов лишат стипендии президента России

Спортсмены, а также тренеры и иные специалисты, уличенные в применении допинга, лишаются права на получение стипендии президента России. Об этом говорится в новом указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, любой спортсмен или тренер, чье нарушение антидопинговых считается установленным, не имеет права рассчитывать на эту стипендию.

Выплата стипендии нарушителям антидопинговых правил прекращается с месяца, следующего за тем, в котором они были признаны виновными антидопинговыми организациями и было объявлено о санкциях против них. Нарушители не смогут рассчитывать на получение стипендии в течение двух лет после окончания действия санкций в их отношении.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадца Ричарда Макларена с июля по декабрь 2016 года опубликовала доклад в нескольких частях о допинге в российском спорте. В основном речь шла о существовании в России государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми атлетами. После публикации материалов ряд российских спортсменов был отстранен от участия в международных соревнованиях. Москва отвергла все обвинения, при этом была создана специальная комиссия для расследования.