Голландский конькобежец пожаловался на «воняющих с любой стороны русских»

Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландец Эрбен Веннермарс заявил, что не поддерживает решение своего партнера по национальной сборной Куна Вервея о совместных тренировках с российской командой. Слова спортсмена приводит nos.nl.

«Это же русские! Они воняют со всех сторон. На мой взгляд, голландский спорт сейчас действительно чист. Как можно в такой ситуации иметь дело с русскими?» — отметил Веннерманс.

В данный момент участие российских спортсменов зимних Олимпийских играх 2018 года находится под вопросом из-за допингового скандала, возникшего в отечественном спорте. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена с июля по декабрь 2016 года опубликовала доклад в нескольких частях о проблемах допинга в российском спорте. В основном речь шла о существовании в стране государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими атлетами.