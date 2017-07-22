Российские синхронисты Каланча и Мальцев выиграли золото ЧМ в миксте

Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча выиграли золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе в миксте. Об этом сообщает «Советский спорт».

Российская пара первенствовала с результатом 92,6000 балла. Серебро досталось итальянскому дуэту Джорджо Минизини и Марианджеле Перрупато (91,1000 балла), бронза — американцам Биллу Мэй и Канако Китао Спендлав (88,7667 балла).

Мальцев и Каланча стали последними в истории чемпионами мира в синхронном плавании. Решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) этот вид спорта переименован в артистическое плавание. Ранее российский дуэт завоевал серебряные медали в технической программе.

Чемпионат мира проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.