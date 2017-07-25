Пловчиха Ефимова заняла третье место на чемпионате мира

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Заплыв состоялся во вторник, 25 июля. Спортсменка показала результат 1 минута 5,05 секунды. Первой к финишу приплыла американка Лилли Кинг, установившая мировой рекорд (1 минута 4,13 секунды). Второе место заняла ее соотечественница Кэти Мейли (1 минута 5,03 секунды).

В полуфинале Ефимова проплыла эту дистанцию за 1 минуту 04,36 секунды, отстав от предыдущего мирового рекорда на 0,01 секунды. Спортсменка показала лучшее время среди всех участниц соревнований.

Ефимова четыре раза побеждала на мировых первенствах. Также в ее активе два серебра и бронза Олимпийских игр.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 30 июля.