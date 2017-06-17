Ефимова выиграла турнир во Франции с личным рекордом

Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира «Маре Нострум» во Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ее время составило 1 минуту 4,82 секунды, что является личным рекордом 25-летней спортсменки. Вторй стала представительница Швеции Дженни Йоханссон (1.06,79), третьей — австралийка Джессика Хансен (1.07,06).

Показанное Ефимовой время стало лучшим результатом сезона в мире, рекордом России и третьим результатом в истории. Быстрее дистанцию преодолевали лишь представительница Литвы Рута Мейлутите (1.04,35) и американка Джессика Харди (1.04,45).

Таким образом, Ефимова улучшила собственный рекорд, установленный 14 июня на этапе «Маре Нострум» в Барселоне. Тогда она финишировала первой на дистанции 100 метров брассом, показав время 1 минута 5,66 секунды.