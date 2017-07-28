Пловец Чупков принес России третье золото чемпионата мира в Будапеште

Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний спортсмен показал время две минуты, 06,98 секунды. Второе и третье места заняли японцы Ясухиро Косэки и Иппэй Ватанабэ, преодолевшие дистанцию за 2.07,29 и 2.07,47 соответственно. Другой россиянин, Илья Хоменко, пришел к финишу седьмым (2.09,18).

Ранее в пятницу Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом и стала пятикратной чемпионкой мира, а Антон Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на спине, принеся России первую награду высшей пробы на мировых первенствах в мужском плавании с 2003 года.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 30 июля.