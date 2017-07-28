Спорт
 

Рылов принес России первое золото ЧМ в мужском плавании за 14 лет

Перейти в «Мою Ленту»
Евгений Рылов
Евгений Рылов

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль чемпионата мира на дистанции 200 метров на спине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды и установил рекорд Европы. Второе место занял американец Райн Мерфи (1.54,21), третье — его соотечественник Джейкоб Пибли (1.55,06). Россиянин Климент Колесников занял четвертое место, отстав от Пибли на восемь сотых секунды.

Рылов впервые стал чемпионом мира и принес России первую золотую медаль ЧМ в мужском плавании с 2003 года.

Накануне, в пятницу, 27 июля, россиянин Антон Чупков установил рекорд чемпионатов мира на дистанции 200 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 30 июля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин Чупков установил рекорд ЧМ на дистанции 200 метров брассом
Пловчиха Ефимова заняла третье место на чемпионате мира
Британский пловец Пити установил мировой рекорд на ЧМ по водным видам спорта
Последние новости
Эксперты назвали причину новых антироссийских санкций
«Технопромэкспорт» опроверг заявление Siemens о предложении выкупить турбины
Рогозин обвинил Запад в нежелании видеть Россию сильной и свободной
Пловец Чупков принес России третье золото чемпионата мира в Будапеште
Саакашвили заявил об угрозах от Порошенко
Автомобиль въехал в толпу в Хельсинки
На Украине похвастались новым термобарическим оружием
Другие материалы рубрики
Спорт13:26Сегодня

Выстрел в девятку

Как ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» стартовали в еврокубках с побед
20:13Сегодня

Ефимова завоевала золото на чемпионате мира по плаванию

10:1925 июля

Трехкратного чемпиона мира по хоккею Зарипова дисквалифицировали за допинг

20:38Сегодня

Пловец Чупков принес России третье золото чемпионата мира в Будапеште

Спорт13:3327 июля

«Свиньи», «кони» и геи

За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
23:4224 июля

Майк Тайсон оказался жертвой сексуального домогательства

18:28Сегодня

Сычев рассказал о страхе за жизнь во время выступлений за «Спартак»

17:29Сегодня

СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию

Спорт21:1927 июля
Валерий Маслов

Вслед за Стрельцом

Умер уникальный футболист и хоккеист Валерий Маслов
09:3624 июля

СМИ сообщили о больших долгах московского «Динамо» перед футболистами

16:47Сегодня

Неймар ушел с тренировки «Барселоны» после ссоры с одноклубником

15:29Сегодня

Греческий футболист справил нужду за воротами во время матча Лиги Европы

Россия
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование и отношения с США
Депутат петербургского Заксобрания Резник арестован на 10 суток
В Госдуме возмутились близорукостью Варшавы в вопросах истории
Железняк подсчитал подлежащих высылке из России американских дипломатов
Владимир Путин и Саули НиинистёВстретили по-олавинлиннски
Президента Финляндии на переговорах с Путиным заинтересовала сажа
Моя бабушка — патологоанатом
Будни провинциального морга в фотогалерее «Ленты.ру»
Все материалы
Мир
Девочка не промах
История 16-летней немки, сбежавшей от семейных проблем в ИГ и ставшей снайпером
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
Северную Корею заподозрили в очередном ракетном пуске
Постпред России при ООН измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Гамбурге
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Все материалы
Бывший СССР
Беги, Михо, беги!
Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
Саакашвили заявил об угрозах от Порошенко
На Украине похвастались новым термобарическим оружием
Активы Гульнары Каримовой на 840 миллионов долларов арестовали в Швейцарии
В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили
Порошенко пожелал независимости украинской церкви от Московского патриархата
Саакашвили подтвердил слова Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы
Все материалы
Финансы
Вскрытая угроза
Как беспечность инвесторов ведет мир к новой финансовой катастрофе
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне девяти процентов
Минэкономразвития оценило рост ВВП в июне почти в три процента
Руководство «Югры» пообещало бороться с ЦБ и АСВ
У банка «Югра» отозвали лицензию
Промсвязьбанк разместил вечные облигации на 500 миллионов долларов
Владелец «Югры» представил план спасения банка
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
«Роснефть» получила высший рейтинг кредитоспособности
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Der Spiegеl сообщил о причастности Bosch к сговору автопроизводителей
Эксперты назвали причину новых антироссийских санкций
«Ашан» впервые с момента прихода в Россию снизил выручку
ФАС разрешила «Яндексу» слоган про «поисковик номер один»
Все материалы
Силовые структуры
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Спущен на воду второй тихоокеанский корвет проекта 20380
Турция заявила о согласии России передать технологии системы С-400
Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
Россия передала Франции криминального авторитета Нодара Тбилисского
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Темник фюрера
Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
В Wolfenstein II появится чернокожий Джозеф Сталион
Названа стоимость SpaceX
Найдена первая экзолуна
Найдены ближайшие родственники самых живучих существ на Земле
Все материалы
Спорт
Выстрел в девятку
Как ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» стартовали в еврокубках с побед
«Свиньи», «кони» и геи
За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
Валерий МасловВслед за Стрельцом
Умер уникальный футболист и хоккеист Валерий Маслов
Ефимова завоевала золото на чемпионате мира по плаванию
Пловец Чупков принес России третье золото чемпионата мира в Будапеште
Рылов принес России первое золото ЧМ в мужском плавании за 14 лет
Сычев рассказал о страхе за жизнь во время выступлений за «Спартак»
Все материалы
Культура
Холодная она
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Взрывной блондинки» до «Рокового искушения»
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Мединский рассказал о театральном и гастрольном буме в России
Критики разгромили «Эмодзи: Фильм»
Azekel и Крисчен Сэндс выступят на фестивале Skolkovo Jazz Science
Шутившие над погибшими в Одессе украинские музыканты передумали ехать в Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Крах империи
Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor
Телеведущую возненавидели за оскорбление «грязного и глупого» Красноярска
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Блогер-гей признался в сексуальной ориентации на глазах пятилетнего брата
Роскомнадзор назвал число заблокированных ресурсов с запрещенной информацией
Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях
Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати
Все материалы
Ценности
«Некрасивые машины я не покупаю»
Сколько 911-х может позволить себе столичный радиоведущий
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Российский дизайнер представил лукбук с бритоголовой девушкой
Александр Вонг надел на полуголую модель полосатую балаклаву
Rolls-Royce выпустил самую высокотехнологичную модель в своей истории
Edifice представил часы с карбоновой отделкой для автолюбителей
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Все материалы
Путешествия
Ловушка для туриста
Как избежать встречи с аферистами в отпуске
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Туристка сняла на видео одну из редчайших акул
Глава Ростуризма заявил об успешном летнем сезоне в Крыму
Москва попала в число городов с самыми дешевыми в мире напитками
Деревня в Швейцарии стала туристическим хитом из-за вирусного видео
Авиарейс в США задержали из-за ссоры пилота и стюардессы
Все материалы
Из жизни
«Все говорили, что не хотят драться с геем»
Фотоистория о жизни боксеров-трансгендеров
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Отказавшегося жениться белорусского туриста взяли в заложники
Жителю Берлина вернули забытые под деревом золотые слитки
Обнаженного и разбрасывающего деньги грабителя банка арестовали в США
Обидчивый муж во время круиза убил жену из-за постоянных насмешек
Все материалы
Воровать — так миллион
Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения
Все о новой рамной «Тойоте» для России
Все, что нужно знать о внедорожнике Fortuner
Как стать миллионером
Какую машину надо купить сейчас, запереть в гараже и обогатиться. Через несколько лет
Битва трех респектабельных седанов на солярке
BMW 5 серии против Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
Mitsubishi Lancer Evolution IX без пробега продали за 138 тысяч долларов
Водитель уничтожил Ferrari через час после покупки
Rolls-Royce представил новый полностью алюминиевый Phantom
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы