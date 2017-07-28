Рылов принес России первое золото ЧМ в мужском плавании за 14 лет

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль чемпионата мира на дистанции 200 метров на спине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды и установил рекорд Европы. Второе место занял американец Райн Мерфи (1.54,21), третье — его соотечественник Джейкоб Пибли (1.55,06). Россиянин Климент Колесников занял четвертое место, отстав от Пибли на восемь сотых секунды.

Материалы по теме Знак качества Почему российские синхронистки уже 17 лет лучшие в мире

Рылов впервые стал чемпионом мира и принес России первую золотую медаль ЧМ в мужском плавании с 2003 года.

Накануне, в пятницу, 27 июля, россиянин Антон Чупков установил рекорд чемпионатов мира на дистанции 200 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 30 июля.