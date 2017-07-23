Знак качества

На чемпионате мира по водным видам спорта сборная России по синхронному плаванию ожидаемо выиграла золотые медали в группах, дуэтах и соло. Но от этого соревнования не стали скучными — сюрпризов в Будапеште было немало. «Лента.ру» изучила историю побед команды и постоянные изменения в синхронном плавании, усложняющие путь к безоговорочному лидерству России.

Русские русалки

За последние 17 лет российские синхронистки выиграли все Олимпиады и приучили мир к тому, что соревнование идет только за второе место. Но за несколько лет соперники приблизились настолько, что в отдельных дисциплинах сборная России не считается однозначным лидером. Что заставляет задуматься: а не подходит ли к концу эпоха абсолютного превосходства российских синхронисток?

Триумфальный период сборной России начался в 1998 году с приходом главного тренера Татьяны Покровской и старшего тренера Татьяны Данченко. В 2000 году в Сиднее россиянки завоевали первые золотые олимпийские медали и в группе, и в дуэте. С тех пор на Играх команда не отдала соперницам ни одной награды высшего достоинства.

Сегодня авторитет российской сборной идет впереди самой команды. На чемпионат мира-2017 в Будапешт приехал молодой состав — после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро у России сменилась солистка, участницы дуэта и большая часть группы. Но сомнений в том, что девушки сделают свое дело, у болельщиков не возникало.

Дебютировавшая на чемпионате мира российская солистка Светлана Колесниченко показала безукоризненную программу в лучших традициях отечественного синхронного плавания и победила в обоих видах, причем техническую программу выиграла с разницей почти в два балла.

Светлана Колесниченко Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В соревновании дуэтов в технической программе китаянки приблизились к россиянкам ближе, чем за последние годы. Команды разделил всего один балл. Но победа все равно досталась отечественным спортсменкам. Как и в произвольной, где Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич восстановили привычный отрыв в два балла. В групповых упражнениях россиянкам тоже не было равных. Преимущество в обеих программах дает повод для уверенности в перспективах обновленной сборной.

Не золотом единым

Российская команда была бы безоговорочным чемпионом, если бы не одно «но». Ничтожные 0,03 балла отделили российский смешанный дуэт от золотой медали в технической программе. Серебряные медали на чемпионате мира в этом виде — второй раз подряд. А ведь в синхронном плавании норма сборной России — чемпионство.

На чемпионате мира-2015 поражение российского микста восприняли как первую и не самую удачную попытку. Участие мужчин в соревнованиях по синхронному плаванию — революционная идея для российского спорта. Быстро вырастить чемпиона у команды не получилось; у американца Билля Мэя, родоначальника мужского синхронного плавания, и его партнерши Кристины Лэм больше опыта. Но несмотря на объективные факторы, приведшие к поражению, основное внимание тогда уделили решению арбитров, засудивших россиян и отдавших предпочтение американцам.

В этом году поражение Александра Мальцева и Михаэлы Каланчи от итальянского дуэта тоже восприняли как желание насолить лидеру мирового синхронного плавания. В интервью сразу после награждения Мальцев отметил, что один из судей — отец итальянского спортсмена Джорджо Минизини, и он был более снисходителен к сыну.

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Разницу в сотые доли балла не позволяет делать вывод о превосходстве в уровне подготовки или мастерстве спортсменов. При таком результате можно говорить разве что о везении.

Итальянцы сильно выступили еще в квалификации, отстав от россиян всего на 0,2 балла. Их техническая программа, поставленная четырехкратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира, россиянкой Анастасией Ермаковой, отличалась сложным набором элементов, скоростью и четкими линиями, чем в свое время выделялась сама чемпионка. В финале итальянский дуэт выступал раньше российского, их яркая и четко исполненная программа произвела впечатление на судей. Как оказалось, большее, чем часто используемая «Кармен» в исполнении Мальцева и Каланчи.

В последний день соревнований в миксте российский дуэт взял реванш в произвольной программе. Но факт остался фактом — российскую сборную уже нельзя назвать непобедимой.

Кто на новенького?

Соревнования смешанных дуэтов входит в программу чемпионата мира всего третий год. Надеемся, что российским спортсменам просто нужно время, чтобы достичь превосходства. Но на подходе и другие новинки.

В Будапеште было принято очень важное решение, способное изменить весь вид спорта. Теперь синхронное плавание называется артистическим. Российский тренерский штаб выразил недоумение в связи с этим. Но если углубиться в историю соревнований, становится понятно, что у Международной федерации плавания (ФИНА) была причина сменить название.

После Олимпиады в Барселоне, когда в программу соревнований впервые добавились групповые программы, сольные выступления, наоборот, исключили из турнира. Это произошло как раз из-за названия вида спорта — синхронность предполагает участие минимум двух спортсменов, но не одного. Так что решение ФИНА может преследовать важную цель — вернуть сольные выступления в программу Олимпийских игр.

Михаэла Каланча и Александр Мальцев Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главное опасение российских спортсменов в том, что вместе с названием изменятся правила синхронного плавания. Со стороны ФИНА это было бы вполне логичным, поскольку в интересах федерации любого вида спорта сделать все, чтобы устранить доминирование одной страны в соревнованиях на протяжении почти 20 лет.

Вряд ли российским артисткам (ведь так теперь их следует называть?) и тренерам сборной придется заново завоевывать авторитет и нарабатывать мастерство. Технически российская сборная сильна и, скорее всего, добьется успеха в обновленном виде спорта. Вопрос лишь в том, насколько ФИНА планирует ограничить лидерство России, изменив правила судейства и постановки программ.

В Будапеште ФИНА приняла еще одно решение, направленное на развитие артистического плавания: включила в программу чемпионатов мира так называемые «хайлайты» — двухминутное упражнение десяти спортсменок минимум с четырьмя обязательными типами акробатических элементов.

Этот вид артистического плавания дебютирует на чемпионате мира в 2019 году — время на отработку есть. Да и уровень акробатической подготовки российских синхронисток всегда был высоким. Но станет ли этот вид для сборной России золотым или превратится в головную боль, как «комбинации» на нынешнем первенстве, покажет только время. Бесспорно лишь то, что российские успехи в синхронном плавании давно злят соперников, которые с удвоенной энергией бросятся на лидера в обновленном виде спорта.