Ефимова завоевала золото на чемпионате мира по плаванию

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летняя россиянка преодолела дистанцию за две минуты 19,64 секунды. Занявшая второе место американка Бетани Галат отстала

от победительницы на 2,13 секунды (2.21,77). Третьей приплыла Ши Цзинлинь из Китая (2.21,93).

Таким образом, Ефимова стала пятикратной чемпионкой мира. В ее активе есть два серебра и бронза Олимпийских игр. На мировом первенстве, которое проходит в Будапеште, она также стала бронзовой призеркой на дистанции 100 метров брассом.

Ранее 28 июля Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на спине, принеся России первое золото чемпионатов мира в мужском плавании с 2003 года.

Соревнования завершатся 30 июля.