Американская пловчиха рассказала о взаимной неприязни к Ефимовой

Американская пловчиха Лилли Кинг рассказала о взаимной неприязни к россиянке Юлии Ефимовой. Слова спортсменки приводит «Бизнес Online».

«Мы — соперники. Мы друг другу не нравимся, между нами есть напряжение. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда, имеет дело с той, кто хочет побить этот рекорд», — заявила спортсменка, отметив, что все равно рада возможности соперничать с Ефимовой.

25 июля Кинг победила в финальном заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, установив мировой рекорд. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 4,13 секунды. Ефимова в этом же заплыве заняла третье место, уступив американке 0,92 секунды.

Конфронтация между пловчихами возникла во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. После победы в полуфинальном заплыве на аналогичной дистанции Ефимова победно подняла палец вверх. Кинг раскритиковала ее за этот жест, напомнив, что в мае 2014 года россиянка была дисквалифицирована на 16 месяцев из-за положительной пробы на анаболические стероиды.

Позднее Кинг вместе с соотечественницей Кэти Мейли отказались поздравить Ефимову с серебряной медалью, завоеванной на дистанции 100 метров брассом. Сама россиянка назвала войной соперничество с американкой.