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Не «поплыли»

Как россияне добились исторического успеха на ЧМ-2017 по водным видам спорта

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Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года. Сборная России повторила собственный рекорд по количеству завоеванных медалей. Как и десять лет назад в Мельбурне, россияне увезли с первенства 25 наград (11 — золотых), заняв третье место в общекомандном зачете. Впереди Китай и США соответственно. В 2007-м, правда, впереди были только США. «Лента.ру» об успехах российских спортсменов.

Предсказуемый триумф

Гегемония российских представителей синхронного плавания на Олимпиадах и чемпионатах мира давно стала обыденной. Уже полтора десятка лет синхронисты вносят огромную лепту в копилку сборной России в медальном зачете соревнований. Будапешт предсказуемо не стал исключением. Представители этого вида программы завоевали семь золотых и одну серебряную медаль. Это практически треть от общего числа российских наград на турнире!

Россияне были представлены в восьми дисциплинах из девяти. От участия в комбинации было принято решение отказаться. Как сказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, на такой шаг пошли, чтобы уступить одно золото, дав шанс другой команде порадоваться победе и повысить интерес к синхронному плаванию в мире.

А вот восьмое золото в планы входило, но смешанный дуэт Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева пропустил вперед Манилу Фламини и Джорджио Минисини из Италии в технической программе. Россияне уступили соперникам 0,034 балла, однако, по мнению многих специалистов, наших спортсменов попросту засудили. В пользу такой версии говорит присутствие в составе арбитров отца Минисини.

Прыжки к победе

Золото, два серебра и две бронзы принесли в копилку сборной России спортсмены, соревнующиеся в прыжках в воду с трамплина. Для представителей этого вида программы выступление на ЧМ-2017 стало самым успешным с турнира 2003 года в Барселоне, когда россияне завоевали по две медали каждого достоинства.

Серебряные призеры Олимпиады-2012 в Лондоне в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов и Илья Захаров застыли на второй строчке в этой дисциплине и на первенствах планеты. С 2011 года три чемпионата мира неизменно заканчивались для дуэта серебром, но в Будапеште амбициозным россиянам все же удалось сломать эту традицию, оставив позади главных претендентов на золото — китайцев Се Сыи и Цао Юаня. Захаров также завоевал бронзу на трехметровом трамплине.

Китайцы взяли реванш в синхронных прыжках с десятиметровой вышки — Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали вторыми, пропустив вперед спортсменов из Поднебесной Чэнь Айсеня и Ян Хао. Не отставали от российских мужчин и их партнеры по команде слабого пола. Надежда Бажина и Кристина Ильиных выиграли бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Бажина также завоевала серебро на метровом трамплине.

Тройной триумф

Суперуспешным чемпионат мира в Будапеште стал и для российских пловцов, которые завоевали три золота, три серебра и четыре бронзы. Лучше россияне выступали на первенствах планеты только в 1994 году, когда в копилке было 11 медалей (5, 4, 2). Полную коллекцию наград собрала лидер сборной России Юлия Ефимова, находящаяся под постоянным давлением со стороны конкуренток. На счету 25-летней спортсменки золото на дистанции 200 метров брассом, серебро на 50 метрах тем же стилем, второе место в комбинированной эстафете 4 по 100 и бронза на стометровке брассом.

Исторических достижений на чемпионате мира добились и мужчины. 20-летние Евгений Рылов и Антон Чупков завоевали золотые медали на 200-метровках на спине и брассом соответственно. Это первые индивидуальные победы пловцов после мирового первенства-2003 в Барселоне. Здорово проплыл Кирилл Пригода стометровку брассом, хотя и взял лишь бронзу. Еще одну награду выиграл Александр Красных, ставший третьим на дистанции 200 метров вольным стилем.

Пополнили копилку российской сборной и мужские эстафетные команды. На их счету серебро в заплыве 4х200 метров вольным стилем и бронза в комбинированной эстафете 4х100 метров. Еще одна бронзовая награда на счету Евгения Дратцева, выступавшего в плавании на открытой воде на дистанции 25 километров.

Дали мяч

Отдельное внимание в Будапеште было приковано к игровому виду спорта — водному поло. Женская сборная России на турнир приехала в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и в Венгрии сумела подтвердить статус одной из ведущих сборных мира. Соревнования для подопечных Александра Гайдукова сложились непросто: в группе команда заняла третье место, после чего в 1/8 финала с трудом одолела сборную Нидерландов (11:10). Далее в напряженном поединке были обыграны итальянки (9:8), но в полуфинале сильнее оказались будущие чемпионки мира американки (14:9). Во встрече за третье место сборная России одержала победу над Канадой (11:9).

Для мужской сборной России по водному поло само попадание на чемпионат мира — большой успех. Начиная с 2007 года россияне не смогли квалифицироваться на три мировых первенства, а на турнире 2015 года в Казани, куда команда отобралась как хозяин соревнований, стала 14-й . В Будапеште мужчинам удалось не только преодолеть групповой этап, но и обыграть в 1/8 финала испанцев (11:10). После этого было чувствительное поражение (5:14) от хозяев турнира в четвертьфинале и такой же исход во встречах утешительной стадии с Черногорией (8:9) и Австралией (7:10). В итоге россияне заняли на турнире восьмое место, которое с учетом последних результатов команды можно считать успехом.

Алексей Гусев

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