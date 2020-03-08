Российский боец назвал ММА неженским спортом

Российский боец Ислам Махачев назвал смешанные единоборства (ММА) неженским видом спорта. Он оставил запись в Twitter, однако позднее удалил ее.
«Это не спорт для женщин», — написал спортсмен.
Ранее 8 марта обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей категории Вэйли Чжан защитила титул в бою с полькой Йоанной Енджейчик. По ходу поединка Чжан нанесла несколько сильных ударов по лицу соперницы, из-за чего у нее появилась огромная гематома. Пользователи Twitter назвали этот поединок одним из лучших в истории.
В августе боец UFC Генри Сехудо захотел стать межполовым чемпионом и предложил поединок чемпионке промоушена Валентине Шевченко.
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