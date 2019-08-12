Боец UFC провозгласил себя будущим «межполовым чемпионом мира»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо обратился к представительнице Киргизии Валентине Шевченко, которая успешно провела вторую защиту пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем женском дивизионе. Запись доступна в Twitter-аккаунте бойца.

«Шевченко называют одним из самых доминирующих чемпионов. И знаете что? Я немного ревную. Мне нужно это золото. И я хочу обратиться к тебе, Валентина. Я собираюсь стать первым межполовым чемпионом мира. Вызываю тебя на бой! Ты преклонишь колено передо мной», — заявил 32-летний американец.

Пост набрал более 3,5 тысячи лайков. При этом обращение Сехудо часть пользователей считают шуткой, другие напротив — возмущены словами американца. «Twitter, как мне удалить чужой аккаунт?» — интересуется пользователь Random Guy.

«Просто притворись женщиной и вперед!» — написал Matt Pietrzak.

«Поезд кринжа прибыл на станцию "Бей женщин". Какого черта?» — пишет Liam Rookyard.

11 августа Шевченко одолела американку Лиз Кармуш. Победа стала второй подряд для представительницы Кыргызстана в качестве чемпионки. Первую защиту титула она провела в поединке против Джессики Ай. Бой Шевченко завершила нокаутом.

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Сехудо не впервые высказывается подобным образом. В интервью TMZ Sports американец уже выражал готовность сразиться с женщинами-бойцами. В частности, речь шла о Шевченко и бразильянке Аманде Нуньес — действующей чемпионке в легчайшем весе.

Сехудо — обладатель поясов UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Американец лишь четвертый боец в истории организации, которому удалось стать чемпионом в двух разных весовых категориях. Кроме этого, выступая в вольной борьбе, Сехудо добился олимпийского золота в 2008-м.

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