Чемпионка UFC нокаутировала соперницу ударом ногой в лицо

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко нокаутировала американку Джессику Ай в бою на турнире UFC 238 в Чикаго. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата.

Шевченко, защищавшая чемпионский титул в наилегчайшем весе, отправила соперницу в глубокий нокаут ударом ногой в лицо. После него Ай некоторое время не могла подняться с настила.

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Для Шевченко эта победа стала 16-й при трех поражениях в карьере. Ай побеждала 15 раз и проигрывала в семи случаях, еще один бой был оставлен без результата.

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