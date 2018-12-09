Уроженка СССР стала чемпионкой UFC впервые в истории

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко победила польку Йоанну Йенджейчик и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 231 в Торонто.

Бой продлился все пять раундов, Шевченко выиграла единогласным решением судей. Она стала первой женщиной-бойцом с постсоветского пространства, завоевавшей чемпионский титул UFC. Эта победа стала для 30-летней Шевченко 16-й при трех поражениях. Йенджейчик потерпела третье поражение в 18 боях.

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Бой Шевченко и Йенджейчик был вторым по значимости на турнире UFC 231. В главном бою вечера американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Брайана Ортегу техническим нокаутом. Преимущество Холлоуэя было настолько велико, что рефери, проконсультировавшись с врачом, принял решение остановить бой перед пятым раундом.

Холлоуэй защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе. Он одержал 20-ю победу при трех поражениях. Ортега проиграл впервые в карьере. В его активе было 14 побед.

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