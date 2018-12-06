Непристойное видео с одиноким бывшим чемпионом UFC попало в сеть

В сети появилось видео порнографического содержания с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Рэнди Кутюром. Об этом сообщает MMA Weekly.

Боец никак не прокомментировал утечку личных данных. Запись доступна как минимум на одном из порнографических ресурсов. По одной из версий, речь идет о хакерском взломе. В отличие от других подобных случаев, на видео спортсмен в одиночестве.

После завершения спортивной карьеры Кутюр несколько раз появлялся на большом экране. Наиболее известной работой бывшего бойца в качестве актера стала его роль в серии фильмов «Неудержимые». Там Кутюр сыграл вместе с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стейтемом.

Кутюр известен своими выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец дебютировал на UFC 13 в 1997 году. В активе бойца 19 побед и 11 поражений. Он становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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