Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию

Футболистки «Енисея» анонсировали проведение эротической фотосессии в случае если им удастся победить в чемпионате России. Соответствующее объявлении опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.

«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!» — написано в сообщении. Надпись сопровождена фотографией одной из футболисток, прикрывающей грудь.

«Ощущение, что чемпионат лишь предлог...», — прокомментировал пост пользователь @sweetmusiq.

«А если выиграете Европу, в порно снимается начнете! К чему торги? Мы вас и так любим за ваш спорт! Просто выиграйте и все!», — ответил @senza_sensi.

21 апреля стартует чемпионат России по футболу среди женских команд. Футболистки «Енисея» приедут в Москву на матч с местным «Локомотивом».

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