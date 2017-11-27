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Заработки Неймара превысили зарплату полутора тысяч футболисток

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Неймар
Неймар

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар зарабатывает больше, чем 1693 футболистки чемпионатов Франции, Германии, Англии, США, Швеции, Австралии и Мексики вместе. Об этом сообщает The Guardian.

Неймар в ПСЖ получает порядка 36,7 миллиона евро в год. Средняя зарплата спортсменок в чемпионате Франции — 42,5 тысячи евро в год. При этом французское первенство считается самым высокооплачиваемым среди женских футбольных чемпионатов.

18 ноября сообщалось, что Неймар принял решение выехать из особняка в пригороде Парижа. По информации французских СМИ, суточная аренда дома обходилась в 14 тысяч евро. Бразильцу пришлось сменить место жительства из соображений безопасности.

25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Вскоре форвард пожалел о трансфере, несмотря на особые условия контракта с парижанами. Интерес к нему проявляют «Барселона» и мадридский «Реал».


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