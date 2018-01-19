Променявшая Чертаново на Испанию футболистка пожаловалась на одиночество

Российская футболистка Надежда Карпова, выступающая за «Валенсию», пожаловалась на одиночество в Испании. Слова спортсменки приводит Sports.ru.

«В Чертаново мы жили втроем, так что я никогда не была так долго одна — чтобы за день ни с кем не пообщалась лично. Бывает, у подруги тренировка, мама на работе, — даже по телефону поговорить не с кем. Постоянно приходишь в квартиру, а в ней никого. Стремно», — рассказала Карпова.

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Также она отметила, что за четыре месяца, проведенные в Испании, не выучила ни одной фразы на местном языке, из-за чего не понимает тренера во время тренировок. «Хорошо, что иногда объясняют на английском; бывает, даже на пальцах. Редко под видео пишут перевод на английском — но это тоже дается с трудом, ведь я не настолько профи в языке. На самом деле сложно, иногда бешусь, что ничего не понимаю», — сказала футболистка.

Карпова перешла в «Валенсию» из «Чертаново» в сентябре 2017 года. В ноябре ее признали лучшим игроком тура в чемпионате Испании. 22-летняя спортсменка имеет в своем активе 10 матчей в составе сборной России, в которых она забила четыре гола.

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