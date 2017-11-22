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В сети восхитились голом австралийской футболистки

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Нападающая сборной Австралии Сэм Керр эффектным ударом поразила ворота команды Китая. Видео было опубликовано на YouTube-канале OzGoals.

24-летняя спортсменка нанесла удар из-за пределов штрафной, мяч по ровной траектории залетел точно в дальний верхний угол ворот китаянок. «Просто Вау! Это пушечный выстрел от Сэм Керр», — написал один из пользователей сети. «Сэм Керр — это Лионель Месси в женском футболе», — считает другой болельщик.

Товарищеская встреча сборных Австралии и Китая прошла 22 ноября и завершилась победой австралиек со счетом 3:0.

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