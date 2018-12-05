Избивший подругу футболист и жертва домашнего насилия пересекутся на турнире UFC

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) американец Грег Харди дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 19 января. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Соперником Харди станет Аллен Крауди. До этого боя бывший футболист участвовал в реалити-шоу The Ultimate Fighter. В его рамках американец провел два поединка и оба выиграл нокаутом.

Решение UFC предоставить бой Харди именно на турнире 19 января вызвало неоднозначную реакцию. Харди был признан виновным в избиении своей подруги и был приговорен к 18 месяцам общественных работ. Помимо его дебюта, в тот же день в октагон выйдет Рэйчел Остович, ставшая жертвой домашнего насилия.

«О, это просто фантастика. [президент UFC] Дэйна Уайт даст выступить осужденному за домашнее насилие в одном карде с Остович, которую побил муж! Охренительная работа, капитан Тупица», — так отреагировала на решение UFC актриса и комик Сюзанна Дэвис в своем Twitter-аккаунте.

20 ноября стало известно, что на Остович напал ее супруг — также боец Арнольд Бердон. Спортсменка получила перелом глазницы и решила отказаться от боя с Пейдж Ванзант 19 января. Однако позже Остович подтвердила участие в турнире.

Остович, как и Харди, принимала участие в шоу The Ultimate Fighter. Она провела восемь поединков в карьере, одержала четыре победы и четырежды проиграла.

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