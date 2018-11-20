Боец UFC получила от мужа перелом глазницы

Боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович пострадала от рук своего супруга, также бойца Арнольда Бердона. Об этом сообщает журналистка Линн Кавано в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в доме спортсменки на Гавайях. 27-летняя Остович госпитализирована с переломом глазницы. Бердона разыскивает полиция.

Владелец портала Suckerpunch Брайан Батлер в своем Instagram-аккаунте поделился информацией о случившемся. Он сообщает, что Остович уже выпустили из больницы. Она находится в кругу родных, однако не успеет восстановиться к поединку с Пейдж Ванзант 19 января на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Остович заявила о себе как участница реалити-шоу The Ultimate Fighter. На ее счету восемь профессиональных поединков — четыре победы и четыре поражения.

Бердон провел девять боев в карьере. 27-летний американец выходил победителем в семи из них.

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