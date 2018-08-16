Бойца по кличке КГБ годами избивал муж с нацистским прошлым

Мужа профессионального бойца смешанного стиля (MMA), спортсменки Андреа Ли обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает MMA Junkie.

Донни Аарон обвиняется в том, что обжег Ли сигаретой, а после пытался ее задушить во время их ссоры 4 августа. По версии подруги Ли, бойца MMA Энди Нгуйен, у пары случился конфликт во время просмотра турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Насилие в этой семье длится годами. Я просто этого не замечала», — сообщила Нгуйен.

Ли и Аарон женаты пять лет. У пары есть общий ребенок. Донни Аарон — бывший офицер полиции, осужденный за убийство чернокожего. Семье позже пришлось извиняться в социальных сетях за нацистские татуировки Аарона, замеченные на фотографиях пары. По словам бывшего полицейского, его татурировки — наследие тюремного прошлого и не отражают того, каким человеком он стал.

Никнейм «КГБ» Ли дал ее тренер по тайскому боксу, решив, что боец похожа на русскую. Впоследствии Ли стала выходить на поединки в экипировке с советской символикой.

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