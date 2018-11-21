Бойца MMA обвинили в покушении на убийство жены из UFC

Боец смешанного стиля (MMA) Арнольд Бердон обвиняется в покушении на убийство своей супруги, также бойца, Рэйчел Остович. Об этом сообщает TMZ.

Обвинение Бердону еще может быть изменено. Боец ожидает суда, где будет установлен размер залога. Если его выпустят из-под стражи, спортсмену будут запрещены какие-либо контакты с супругой.

20 ноября стало известно, что полиция разыскивает Бердона за то, что он сломал глазницу Остович. Из-за полученной травмы спортсменка будет вынуждена сняться с боя против Пейдж Ванзант на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 января.

Бердон провел девять поединков в MMA. На его счету семь побед и два поражения. Остович заявила о себе в реалити-шоу The Ultimate FIghter. Спортсменка также выступала под эгидой промоушена Invicta FC. В ее послужном списке четыре победы и четыре поражения.

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