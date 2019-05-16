Уроженка СССР попала в рейтинг лучших бойцов UFC

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко впервые оказалась в рейтинге атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Список доступен на сайте организации.

31-летняя спортсменка занимает 14-ю строчку в рейтинге лучших. Вместе с ней в рейтинге впервые оказалась бразильянка Джессика Андраде (15-е место), завоевавшая титул чемпионки в минимальном весе в бою против американки Роуз Намаюнас.

Шевченко также обладает чемпионским поясом. Она стала сильнейшей в наилегчайшем дивизионе благодаря победе над польской спортсменкой Йоанной Йенджейчик в декабре 2018-го.

Возглавляет рейтинг американский боец и чемпион UFC в тяжелом весе Даниель Кормье. Обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс занимает второе место. Замыкает тройку российский боец Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе.

Шевченко одержала 16 побед и потерпела три поражения в MMA. В UFC также выступает ее сестра Антонина.

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