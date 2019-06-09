Боец UFC стал обладателем двух чемпионских поясов одновременно

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо стал чемпионом в легчайшем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победив Марлона Мораеса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоушена.

Сехудо нокаутировал Мораеса в третьем раунде боя в рамках турнира UFC 238. Американец стал чемпионом в двух весовых категориях: он также является обладателем пояса в наилегчайшем весе. Сехудо стал четвертым бойцом в истории UFC, ставший чемпионом в двух весах.

На этом же турнире российский боец Петр Ян победил Джимми Риверу единогласным решением судей. Американец Тони Фергюсон отправил Дональда Серроне в технический нокаут.

UFC 238 проходил в Чикаго.

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