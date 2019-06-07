Стала известна дата следующего турнира UFC в России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) снова проведет турнир в России 9 ноября этого года. Об этом он рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Как вы знаете, у нас есть инвестиции в UFC», — отметил Дмитриев. Он также отметил, что вместе с коллегами получил «мудрые советы» относительно развития MMA в России со стороны Хабиба Нурмагомедова — действующего чемпиона UFC в легком весе.

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Предыдущий турнир UFC прошел в Санкт-Петербурге 20 апреля. В главном бою вечера россиянин Алексей Олейник уступил голландцу Алистару Овериму. Освещение турнира вызвало критику со стороны Нурмагомедова. Он подчеркнул, что организация не рассказывает о бойцах-участниках и не привлекает аудиторию.

Олейник также возглавил и первый турнир UFC в России, который состоялся в сентябре 2018-го. Тогда тяжеловес одержал победу над новозеландцем Марком Хантом.

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