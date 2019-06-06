Фергюсон рассказал о спасенном от избиения Нурмагомедове

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поделился мнением о его противостоянии с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Интервью со спортсменом доступно в YouTube-канале UFC Russia.

35-летний боец вспомнил о том, что их поединок с россиянином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2017-м. «Его менеджер придумал идеальный ход: отвезти Хабиба в больницу, спасти его от избиения», — заявил Фергюсон. Нурмагомедов действительно был госпитализирован в связи с проблемами в ходе весогонки. Фергюсон неоднократно заявлял, что считает, что россиянин просто не смог сделать вес: бой был отменен накануне процедуры взвешивания.

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Говоря о новом поединке с Нурмагомедовым, Фергюсон заявил, что готов выйти против россиянина в октагон и уверен, что превзойдет соперника во всех компонентах.

Фергюсон проведет бой против соотечественника Дональда Серроне на UFC 238, который состоится 8 июня. Чемпион в легком весе Нурмагомедов в свою очередь защитит титул в поединке против временного чемпиона Дастина Порье на UFC 242 7 сентября. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона отменялся четырежды. В последний раз на турнире UFC 229 бойцы должны были драться за вакантный титул чемпиона организации в легком весе. Фергюсон получил травму накануне поединка и российский боец вышел против Эла Яквинты.

В активе Фергюсона 24 победы. Он проигрывал лишь трижды. Нурмагомедов не уступал ни разу. На его счету 27 побед.

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