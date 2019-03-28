Бывший соперник Нурмагомедова назвал превосходящего россиянина бойца

Бразильский боец UFC Эдсон Барбоза в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports высказался о чемпионе организации в легком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб — настоящий боец, в отличие от Конора [Макгрегора]. Тот думает только о деньгах и славе. Я предпочитаю говорить о бойцах, которые подписывают контракты, чтобы драться. И, по моему мнению, настоящим чемпионом в легком весе на сегодняшний день является Тони Фергюсон», — сказал Барбоза.

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Барбоза и Нурмагомедов встречались в октагоне 31 декабря 2017 года. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Бои между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались четыре раза. 17 марта 2019-го американец вновь бросил вызов россиянину.

На данный момент Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, в его активе 27 побед и ни одного поражения. Он отбывает 9-месячную дисквалификацию за драку, устроенную после победы над Макгрегором в октябре 2018 года. Фергюсон победил в 24 поединках и трижды проигрывал.

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