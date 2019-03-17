Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона. Он отреагировал на предложение возможного соперника в Twitter.

«Скоро увидимся, ниндзя», — написал Фергюсон, приложив к твиту фотографию с их несостоявшегося боя на турнире UFC 209.

«Прекращай курить», — ответил 30-летний россиянин.

Материалы по теме «Боюсь, что однажды он убьет меня или ребенка» Бойцы UFC сходят с ума и угрожают близким. В чем причина?

15 марта стало известно, что жена Фергюсона обратилась в суд с требованием оградить ее от мужа. По словам женщины, боец вел себя неадекватно, не спал в течение трех дней, разгромил собственный дом, полагая, что в него кто-то забрался, и утверждал, что у него в ноге есть чип.

За день до этого 34-летний Фергюсон выразил готовность подраться с Нурмагомедовым, отреагировав на слова главы UFC Дэйны Уайта, утверждавшего, что американец не сможет встретиться с россиянином по личным причинам.

Бои между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались четырежды. Всякий раз это случалось из-за проблем со здоровьем одного из соперников. Россиянин — чемпион UFC в легком весе, в его активе 27 побед и ни одного поражения. В данный момент он продолжает отбывать 9-месячную дисквалификацию за драку, устроенную после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Фергюсон победил в 24 поединках и трижды проигрывал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!