Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титул

Киргизская боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко одержала победу над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Уругвае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все пять раундов. 31-летняя Шевченко праздновала победу единогласным решением судей. Она во второй раз защитила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Кроме того, Шевченко удалось взять реванш над Кармуш: в 2010 году американка нанесла ей первое поражение в карьере.

На турнире UFC 238 в Чикаго Шевченко впервые защитила пояс в поединке с американкой Джессикой Ай. Ей удалось нокаутировать соперницу ударом ноги.

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Шевченко завоевала пояс в декабре 2018-го. Тогда она одержала победу судейским решением над Йоанной Енджейчик.

В активе Шевченко 18 побед. Уроженка Киргизии уступала всего трижды в MMA. Также в UFC выступает ее сестра — Антонина Шевченко.

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