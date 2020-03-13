Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене турнира UFC 249, в рамках которого должен состояться его бой против американца Тони Фергюсона. Пост он опубликовал в Instagram.

Нурмагомедов заявил, что не понимает, что происходит за пределами тренажерного зала. «У меня такая же информация, как и у всех», — сказал боец. Он подчеркнул, что продолжит готовиться к поединку, однако также заметил, что «никто не знает, что будет дальше».

О том, что UFC 249 может быть отменен, сообщалось ранее 13 марта. Это связано с тем, что 12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова уже срывался четырежды. Россиянин за карьеру провел 28 боев и победил в каждом из них. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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