UFC избавился от лишенного американской визы россиянина

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) избавился от ряда спортсменов: из ростера бойцов, в частности, пропал россиянин Майрбек Тайсумов. Об этом сообщает Bloody Elbow.

На сайте UFC были удалены профайлы 13 бойцов. Как правило, это означает, что у спортсменов истек контракт с промоушеном или же соглашение было расторгнуто организацией. Тайсумов испытывал проблемы с получением американской виы и не мог принимать участие в турнирах UFC в США. В ростере промоушена лишился места еще один россиянин — Халид Муртазалиев.

В апреле 2019-го Тайсумов получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В пробах спортсмена от сентября 2018-го были обнаружены следы анаболического препарата. На момент объявления дисквалификации россиянин фактически уже отбыл наказание.

Свой последний поединок в UFC Тайсумов провел в сентябре 2019-го. Он уступил бразильцу Диего Феррейре на турнире в Абу-Даби.

Всего в активе Тайсумова 27 побед при шести поражениях.

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