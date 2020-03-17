UFC прислушался к Белому дому и отложил турниры

Ближайшие три турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) будут перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщает ESPN.

В распоряжении редакции оказалось письмо от главы промоушена Дэйны Уайта, адресованное работникам UFC. Согласно нему, несмотря на желание провести турниры, глава организации прислушался к рекомендациям Белого дома исключить собрания десяти и более человек.

«Как вы уже слышали, я говорил о необходимости проводить турниры любой ценой. Однако в этот раз все иначе: пандемия касается всех, и сейчас нет ничего важнее, чем безопасность и здоровье ваших семей», — заявил он.

15 марта сообщалось, что Уайт решил не отменять и не переносить турниры UFC после разговора с президентом США Дональдом Трампом. По информации британского The Sun, американский лидер призвал главу UFC не паниковать из-за распространения коронавируса.

Таким образом турниры UFC, запланированные на 21 марта, 28 марта и 11 апреля, не состоятся.

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