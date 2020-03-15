Глава UFC рассказал о просьбе Трампа проводить турниры вопреки коронавирусу

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт принял решение не отменять турниры промоушена из-за вспышки коронавируса после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Трамп попросил Уайта «вести себя как обычно», несмотря на распространение коронавируса. «Он сказал: "Будь осторожен, но живи обычной жизнью и перестань паниковать"», — цитирует Уайта источник. Глава промоушена добавил, что для проведения турнира необходимо минимум персонала, так что просьба Трампа оправданна.

Кроме того, Уайт заметил, что UFC всегда заботится о здоровье спортсменов и болельщиков и будет продолжать это делать. «Мы проконтролируем, чтобы в октагон выходили два здоровых бойца», — заключил он.

Ранее появилась информация о том, что турнир UFC 249, где в титульном поединке должны встретиться российский и американский бойцы смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, оказался под угрозой срыва. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но там был введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. UFC рассматривает возможность переноса турнира в Неваду.

По последним данным, в мире зафиксировано более 153 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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