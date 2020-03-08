Главу UFC шокировало поведение претендента на пояс в клетке

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал главный поединок UFC 248, в котором сошлись действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на титул Йоэль Ромеро. Слова функционера приводит MMA Fighting.

«Я шокирован действиями Ромеро. Это его последний шанс заполучить пояс. Я ждал от него постоянного давления, попыток пройти в ноги, нокаутировать соперника», — признался Уайт. Он также назвал главный поединок вечера «ужасным».

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Ранее 8 марта Адесанья удержал пояс чемпиона UFC. По итогам пяти раундов противостояния он одолел 42-летнего Ромеро судейским решением.

Схватка между китаянкой Вейли Чжанг и полячкой Йоанной Йенджейчик была признана лучшим боем вечера. Поединок продлился все пять раундов. Победу в нем одержала представительница Китая, проведя первую успешную защиту титула.

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