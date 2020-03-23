Нурмагомедов обратился к организаторам боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к организаторам его боя с американцем Тони Фергюсоном.

Нурмагомедов написал, что не может понять происходящее. «Где деремся и деремся ли вообще, а как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — задался вопросами боец.

19 апреля Нурмагомедов должен встретиться в октагоне с Фергюсоном. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за ситуации с коронавирусом бой находится под угрозой срыва. В частности, на данный момент неизвестно, где пройдет поединок: промоушену запретили организовать его в Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно выражал уверенность, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится. Критикующих его людей функционер в интервью от 20 марта назвал хлюпиками и занудами.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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