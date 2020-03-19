Бой Нурмагомедова и Фергюсона официально лишился места проведения

Абсолютный бойцовский чемпионат официально объявил, что турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, не состоится в Нью-Йорке. Сообщение опубликовано на сайте промоушена.

Поединок должен был пройти 19 апреля на арене Barclays Center в Бруклине, однако UFC лишился возможности организовать там турнир из-за запрета местных властей на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Всем держателям билетов полностью вернут деньги. О месте проведения поединка будет объявлено позднее.

О том, что турнир с участием Нурмагомедова и Фергюсона оказался под угрозой срыва, сообщалось 13 марта. Позднее стало известно, что UFC не сможет организовать бой спортсменов и на запасной арене в Лас-Вегасе: там также действует запрет на публичные мероприятия. Сам Нурмагомедов предложил организовать бой в Демократической Республике Конго.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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