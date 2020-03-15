Поединок Нурмагомедова и Фергюсона лишился запасной арены

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не сможет перенести турнир с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова в Лас-Вегас. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном лишился запасной арены — ранее предполагалось, что ввиду запретов на проведение спортивных мероприятий в различных штатах промоушен задействует собственную площадку в Неваде. Теперь же запрет установили и местные власти.

Ранее глава UFC заверил, что организация не намерена отменять турниры на фоне угрозы коронавируса, а бой Фергюсона и Нурмагомедова должен состояться. Промоушен будет переносить состязания или проводить их без зрителей. Так, турнир в Бразилии 15 марта прошел при пустых трибунах.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном откладывался уже четырежды. В апреле 2018-го американец получил травму и снялся с турнира в Бруклине. Тогда в главном бою россиянин победил Эла Яквинту и впервые завладел чемпионским поясом UFC.

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