Глава UFC оценил возможность отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт оценил возможность отмены боя российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Его слова передает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter-аккаунте.

Уайт заверил, что бой между спортсменами обязательно состоится. «Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать находить способы проводить бои», — заявил он.

При этом глава UFC сказал, что место проведения поединка под вопросом. Он выразил надежду, что в ближайшие дни найдет два новых варианта для мероприятия.

Ранее появилась информация о том, что турнир UFC 249, где в титульном поединке должны встретиться российский и американский бойцы, оказался под угрозой срыва. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но там был введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. UFC рассматривает возможность переноса турнира в Неваду.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова уже срывался четырежды. Россиянин за карьеру провел 28 боев и победил в каждом из них. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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