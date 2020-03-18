Нурмагомедов нашел новое место для боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов нашел место для проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном. Его слова приводит Allboxing.

Нурмагомедов посчитал невозможным драться в Европе или Азии из-за мер, направленных на остановку распространения коронавируса. «Мы можем провести бой в Заире (с 1997 года — Демократическая Республика Конго) среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с... Забыл его имя (с Джорджем Форманом — прим. "Ленты.ру"). Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет», — заявил он.

Ранее 18 марта Нурмагомедов заявил, что обсудил с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом вопрос переноса поединка с Фергюсоном. Россиянин выразил мнение, что схватка пройдет при пустых трибунах.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине 19 апреля на турнире UFC 249. Из-за распространения коронавируса этот вариант был отклонен. По словам отца россиянина Абдулманапа Нурмагомедова, UFC 249 могут принять ОАЭ.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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