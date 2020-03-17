Отец Нурмагомедова назвал вероятное место проведения боя сына с Фергюсоном

Главный тренер Eagles MMA Абдулманап Нурмагомедов считает, что поединок с участием его сына Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может состояться в ОАЭ. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По мнению Нурмагомедова, в случае если руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) примет решение о проведении поединка за пределами США, выбор падет на ОАЭ. «В Дубае легче бороться с болезнями из-за жары. Кроме того, Эмираты смогут быстрее заплатить за такой бой», — считает тренер.

Нурмагомедов также не исключил, что UFC 249 может переехать и в Россию. В настоящий момент место проведения состязания не определено. До принятия в Нью-Йорке запрета на проведение массовых мероприятий планировалось, что схватка пройдет 19 апреля в Бруклине. UFC также не может задействовать арену в Лас-Вегасе — в штате Невада также ввели аналогичный запрет.

В сентябре 2019-го ОАЭ приняли турнир UFC 242. В главном бою вечера Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе, вынудив сдаться претендента из США Дастина Порье. Россиянин одержал 28-ю победу в карьере.

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