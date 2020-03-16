Главе UFC посоветовали перенести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Россию

Промоутер Владимир Хрюнов посоветовал главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту перенести бой российского и американского бойцов смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Хрюнова, он отправил Уайту соответствующее сообщение. «Бой нужно проводить в России. Хватит уже мучить Хабиба. Дайте ему набить морду этому Фергюсону», — заявил промоутер. Он добавил, что физическая возможность провести поединок есть сразу в нескольких городах России. «Екатеринбург, Москва, Казань готовы принять этот бой. Здесь фанатов больше, чем в Америке», — заключил Хрюнов.

13 марта появилась информация о том, что турнир UFC 249, где в титульном поединке должны встретиться Нурмагомедов и Фергюсон, оказался под угрозой срыва. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но там был введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. UFC рассматривает возможность переноса турнира в Неваду.

15 марта Уайт также рассказал, что президент США Дональд Трамп просил его не отменять турниры, несмотря на распространение коронавируса. Глава промоушена добавил, что для проведения турнира необходимо минимум персонала, так что просьба Трампа оправданна.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался уже четырежды. Россиянин за карьеру провел 28 боев и победил в каждом из них, американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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