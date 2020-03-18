Порье попросил Нурмагомедова вернуть ему шею

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье вспомнил свой поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в сентябре 2019 года. Соответствующую запись он разместил в своем Twitter.

Порье прокомментировал анонс менеджера россиянина Али Абдель-Азиза о прямом эфире с Нурмагомедовым. «Попроси его вернуть мне мою шею, пожалуйста», — написал 31-летний американец.

В сентябре 2019-го на UFC 242 Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе — в главном поединке вечера он одолел Порье. Россиянин досрочно завершил схватку, применив удушающий прием сзади. Порье вышел на бой в статусе временного чемпиона UFC в легком весе.

19 апреля Нурмагомедову предстоит вновь защищать чемпионский пояс. Его соперником должен стать американец Тони Фергюсон. UFC столкнулся со сложностями в организации турнира из-за распространения коронавируса. По словам Нурмагомедова, на следующей неделе глава UFC Дэйна Уайт сообщит ему место проведения боя.

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