Нурмагомедов обсудил с главой UFC перенос боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что обсудил с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом вопрос переноса поединка с американцем Тони Фергюсоном. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram его менеджера Али Абдель-Азиза, стенограмму приводит MMA Fighting.

31-летний Нурмагомедов заверил, что Уайт сообщит о новой арене для UFC 249 уже на следующей неделе. Россиянин убежден, что схватка пройдет при пустых трибунах.

«Внутри арены максимум будет человек 100. Закроют стадион, 100 здоровых человек сделают шоу. Камера, pay-per-view, все смогут драться. А люди на карантине будут смотреть бои дома и получать удовольствие», — считает Нурмагомедов.

Первоначально турнир UFC 249 должен был состояться в Бруклине, 19 апреля. Из-за распространения коронавируса вариант с проведением бойцовского вечера в Нью-Йорке и в Лас-Вегасе уже UFC не рассматривается. Существует вероятность переезда турнира в другую страну. По словам отца Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, UFC 249 могут принять ОАЭ.

Глава UFC уже перенес три ближайших турнира организации на фоне угрозы заражения.

Нурмагомедов — чемпион UFC. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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