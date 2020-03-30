Фергюсону предложили соперника на замену Нурмагомедову

Американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсону предложили соперника на замену, если сорвется бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в рамках турнира UFC 249. Об этом в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани.

По информации журналиста, так как Нурмагомедов не может уехать из России из-за закрытия границ, Фергюсон может подраться с соотечественником Джастином Гейджи. Этот бой должен пройти 18 апреля.

30 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что вынужден преодолевать трудности в организации поединка с участием Нурмагомедова. Он подчеркнул, что планы относительно UFC 249 постоянно терпят крушение.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине 19 апреля на турнире UFC 249. Из-за распространения коронавируса этот вариант был отклонен.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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