Менеджер Нурмагомедова оценил возможность замены Фергюсона на Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал возможность, при которой ирландец Конор Макгрегор заменит американца Тони Фергюсона на турнире UFC 249. Его слова приводит «Матч ТВ».

Магомедов заявил, что не верит в такое развитие событий. «Конор не такого калибра боец, чтобы тренироваться, делать вес, прилетать на арену и быть готовым выйти на замену. Я такой вариант даже не рассматриваю», — отметил он. По мнению менеджера, 18 апреля Нурмагомедов точно встретиться в октагоне с Фергюсоном.

11 января Макгрегор заявил, что готов выйти на замену в главном поединке UFC 249. Боец выразил сомнение, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался неоднократно. В частности, они должны были подраться на UFC 223 в апреле 2018-го, но американец получил травму и снялся с боя.

19 января Макгрегор победил американца Дональда Серроне в главном бою UFC 246. Ирландцу потребовалось 40 секунд, чтобы нокаутировать соперника. Бой прошел в полусреднем весе.

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